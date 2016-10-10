Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Durak Jandarma Karakolu’na teröristler tarafından patlayıcı yüklü kamyonetle saldırı düzenlendi. 5 ton bombanın patlatıldığı alçak tuzakta 10 asker şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti.
Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova Karayolu üzerindeki Durak Jandarma 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı önünde arama ve kimlik kontrolü yapan askerler, Şemdinli yönünden gelen şüpheli bir kamyonete dün sabah saat 09.45'te 'dur' ihtarında bulundu. Bu sırada karakol çevresine mevzilenen teröristler, güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak için karakola 3 koldan taciz ateşinde bulundu. Bomba yüklü kamyoneti kullanan intihar bombacısı terörist ise nizamiyeden içeri giremeyince, güvenlik güçleriyle kimlik kontrolü için durdurulan yolcularınbulunduğu karakol girişindeki kontrol noktasınınönünde bombanın düzeneğini harekete geçiripkamyoneti havaya uçurdu. Korkunç patlamada, 10 asker şehit oldu, 8 vatandaş yaşamını yitirdi, 10'u asker, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şemdinli ve Yüksekova Devlet Hastanelerine sevk edildi. 5 ton olduğu bildirilenbombanın patlamasıyla kimlik kontrolü yapılankarayolunda 8 metre derinliğinde, 15 metregenişliğinde çukur oluştu. Yol zorunlu olarak araç trafiğine kapatıldı. Kontrol noktasında park halindeki yolculara ait çok sayıda sivil araç da patlamada hurda yığınına döndü. Nizamiye girişindeki kulübe ve karakol binasına ait yerleşkelerin de ağır hasar görmesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmaları için bölgeye çok sayıda iş makinesi gönderildi. Bazı cesetlerin de enkaz altında kaldığı bildirildi. Patlama sonrası Samsunluolduğu belirlenen iki uzman çavuşun ise kayıpolduğu bildirildi.
39 TERÖRİST İMHA EDİLDİ Hakkari'nin Çukurca bölgesinde devam eden Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonu kapsamında; Çukurca Zengil Tepe'de öldürülen 1 terörist cesedi bulundu. Zengil Tepe'de 1 ve Gerki Tepe civarında 2 olmak üzere toplam 3 Doçka ele geçirildi. Operasyonda toplam39 terörist etkisiz hale getirilirken, birçok silah,mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
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