Albayrak: Sorumluluk almaktan geri durmayacağız

Bakan Albayrak, 23. Dünya Enerji Kongresi'nde yaptığı konuşmada, önceki yıllarda enerjinin dünya gündeminin en üst noktalarında yer aldığını hatırlattı. Enerji kaynaklarının ise siyasi olarak istikrarın sağlanamadığı coğrafyalarda yoğunlaştığını dile getiren Albayrak, bu durumun kaynakların tahsisi ve enerji güvenliği noktalarında yeni bir modelle enerji kaynaklarının çatışmaları önlemedeki rolünü yok sayıp sayamayacağı sorusunu akla getirdiğini ifade etti.

Bölgesel istikrar ve barışı öncelemeyen hiçbir insiyatifin kalıcı ve sürdürülebilir olacağına inanmadıklarını vurgulayan Albayrak, "Bu kaynakların güvenli bir şekilde taşınması da büyük önem arz ediyor. Türkiye, Batı ile Doğu'yu buluşturarak doğal kaynakların sorunsuz bir şekilde bölge coğrafyasına ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Türkiye olarak tüm politikalarımızda temel kaygımız küresel barış ve istikrarın sağlanması. Enerji alanında da politikalarımız oluştururken enerjiyi yapıcı bir enstrüman olarak kullanmayı amaçlıyoruz. Uluslararası projelerin bölgesel huzur çıtasını yükseltmek için bir fırsat olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Albayrak, bütün paydaşların ortak çıkarlarının gözetildiği bir ekosistem üzerinde kazan-kazan modelini uygulayarak çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ulusal menfaatleri çerçevesinde bu kazan- kazan prensibine dayanan bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak ve huzuru önceleyen her projenin müttefiki olacak. Türkiye, bu kriterlerdeki her projenin hayata geçmesi için sorumluluk almaktan geri durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Albayrak, enerjiyi bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını ve Türkiye'nin büyümesini de bu istikamette sürdürmeye devam edeceğini ve tüm bölgeye hizmet edeceğini aktardı. Bu konuda hiçbir şüpheleri olmadığının altını çizen Berat Albayrak, "Bölgesel enerji projeleri uzun yıllardır kangren haline gelen bölgesel itilafların ve terörist faaliyetlerin önlenmesinde ortak aklı harekete geçirerek refahın sağlanmasında önemli bir işlev görecektir; yeter ki kaynakların daha adil dağılımı, huzurun inşası için ve barış için paylaşalım." dedi.

Dünya Enerji Konseyi Eşbaşkanı Younghoon David Kim de amaçlarının yepyeni enerji ufuklarını kucaklamak olduğunu aktardı. Yaklaşık 100 ülkenin üyeleri olduğunu ve 3 binden fazla örgütle enerji sektörünü kapsadıklarını anlatan Kim, "Amacımız sürdürülebilir ve ucuz maliyetli bir enerji sistemini herkesin emrine amade kılmak için çalışmaktayız. Enerji sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor, önümüzdeki 10 yıllarda müthiş enerji dönüşümü büyük bir değişiklik yaratacaktır. Hükümetler, sanayi sektörü ve toplumun bütünü bu giderek karmaşıklaşan zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır. Bugün yeni sanayi devrimini konuşuyoruz, biz vizyonumuzu bu yolda geliştireceğiz. Buradaki mesajlar da yol gösterici olacaktır. Hep birlikte bu yeni enerji dünyasını kucaklayalım." değerlendirmesinde bulundu.