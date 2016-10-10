AK Parti'li Turan'dan CHP'ye tepki

Turan, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma programına, muhalefet partilerinin grup önerisi vermeyerek, yardımcı olması halinde kanun hükmünde kararnamelerini görüşerek, devam edeceklerini belirtti.

Muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşülmesinin, günde ortalama 4-5 saat sürdüğünü anlatan Turan, "OHAL döneminde Meclis takvimini daraltalım istemiyoruz. Meclis'i KHK'lara boğup, toplumun beklentilerini ötelemeyelim. OHAL'i görüşmek istiyorsak, bu talepte samimiysek, biz başta herkes sorumlu davransın, muhalefet grup önerileri vermesin, KHK'ların bir an önce görüşülmesini sağlayalım." diye konuştu.

AK Parti'li Turan, muhalefet partilerinin "İçtüzük'ten kaynaklı haklarımızı kullanıyoruz" gerekçesiyle zaman kaybına neden olduğuna işaret ederek, "KHK'ları bir an önce görüşmek istiyoruz, ama toplumun beklentilerini de asla ertelemek istemiyoruz. Önümüzde Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, Bilirkişi Kanunu, Patent Kanunu, milli eğitimle ilgili kanun var... Toplumun talebi olan konuları bir an önce görüşmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, şunları söyledi:

"Meclis'in bütün gündemini KHK'ya boğup, toplumun beklentilerini ötelemek istemiyoruz. KHK'ları görüşeceğiz derdiyle her gün bir saat KHK'ları görüşürsek, 6 ay değil, 6 yıl görüşsek de bitiremeyiz bu işi. Meclis takvimini rahatlatan, KHK'ların görüşülmesini sağlayan adımlar atmalıyız ki bir an önce görüşelim bunları. Muhalefet hak etmediğimiz şekilde 'görüşmek istemiyorlar' diyor. Görüşmek istiyoruz ama bize anlayış gösterin, grup önerilerini azaltalım, diğer kanunları hızlandıralım, bunlarla ilgili bir usül belirleyelim istiyoruz. Bütçeye kadar birkaç yasa var onların görüşülmesini istiyoruz."

KHK'ların yasa gibi görüşülmesinin demokratik kültür, siyasi ahlak için önemini vurgulayan Turan, CHP ve HDP'nin grup önerileri vererek, süreci uzatmalarının da bu iki partinin iyi niyetli olmadıkları anlamı taşıyacağını kaydetti.

Bülent Turan, KHK'ların Anayasa Mahkemesine götürülmesini de eleştirerek, "Siz hem Anayasa Mahkemesine gideceksiniz hem de Meclis'te görüşelim diyeceksiniz bu da samimiyetten uzak bir yaklaşım. Yasalaşma şartı Meclis'te değilse neden götürdün Anayasa Mahkemesine? Biz buna rağmen görüşmek istiyoruz." dedi.

Turan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, AK Parti'nin Afyonkarahisar kampından önce bütün milletvekilleriyle gruplar halinde görüşeceğini, yarın ve Çarşamba günü de görüşmelerin devam edeceğini anlattı.

Bir soru üzerine de Turan, Türkiye'de şu anda seçim atmosferi ve seçim şartlarının oluşmadığını bildirdi.

Meclis'in işleyişiyle ilgili HDP'lilerin "AK Parti samimi davranmıyor" söylemini de eleştiren Turan, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin samimi olup olmadığını tartışacak en son parti ve ekip HDP'dir. 1,5-2 aydan beri 'Hurşit Kunter nerede' diye saatlerce çalışmaları bloke eden konuşmalar yaptılar, önergeler verdiler, gerginlikler çıkardılar. Biz, Hurşit Kunter'in Kerkük'te olduğunu öğrendik ama hiçbirinden bir utanma emaresi görmedik. 'Hurşit Kunter nerede' sorusundan önce bizim onlara son dönemde şehit edilen askerlerimizi ve AK Parti yöneticilerini söylememiz gerekir. Dün Van-Özalp ilçe başkanımız şehit edildi, Hakkari'de adayımız Ahmet Budak çocuklarının gözü önünde şehit edildi, Beytüşşebap'da ilçe gençlik kolları başkanımız Naci Adıyaman şehit edildi. Hiçbirini gündem yapmadılar.

Hayatta olduğunu bildikleri Hurşit Kunter ile ilgili siyasi atraksiyon yapmaktaki samimiyetle öldürülen insanların arkasında taziyede bile bulunmama samimiyetsizliği nerede? HDP'nin bize samimiyet testi yapma ne hakkı ne de haddi var. Dün 9 askerimiz, bir o kadar da sivilimiz şehit oldu. AK Parti'li yöneticiler şehit edildi. Gelsinler 'Hurşit Kunter nerede' diyenler bu süreçte durum, yapmayın desinler."

"Hurşit Kunter nerede" olayında HDP kadar CHP'nin bir kanadının da ses çıkardığını belirten Turan, CHP'deki bu kanadın öldürülen AK Parti'lilerle ilgili de ses çıkarmadığını ileri sürerek, "CHP'nin bu konuda karar vermesi lazım. HDP'nin kötü bir taklidi olan CHP mi önde olacak bu yeni yasama döneminde yoksa köklerinin 90 yıldan beri var olduğu ulusalcı, milliyetçi, halkçı CHP mi olacak bunu hep beraber göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Turan bir soru üzerine de TBMM İçtüzük değişikliğinin, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, yaşananlar nedeniyle şu anda gündemlerinde olmadığını aktardı.