Türkiye'nin 'Rakka ve Musul'u terör örgütü DAEŞ'ten birlikte temizleyelim' çağrısı karşısında Batı ve ABD'den ses çıkmadı. Art arda diplomatlarını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani'ye yollayan Batı, Rakka'da terör örgütü YPG'yi, Musul'da ise peşmergeyi kullanma derdine düştü. Türkiye'nin Musul çağrısını değerlendiren uzmanlara göre, Batılı ülkelerin bu hamlesinin altında Türkiye'yi bölgeden uzak tutarak, Musul'da YPG'yi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediklerini belirtti.

"MUSUL'DA TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYORLAR"

Prof. Dr. Hasan Köni (İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi): İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Köni, Amerika ve Batı'nın Türkiye'nin Musul'da DAEŞ'e karşı düzenlenecek operasyonda yer almasını istemediklerinin ortada olduğunu dile getirdi. Köni, "Amaçları, peşmergelerin Irak ordusu ile birlikte Musul operasyonunda yer almasını sağlamak. Batı her ne kadar YPG'yi silahlandırsa da her an vazgeçebilirler."

"KÜRTLERİ ÖN PLANA ÇIKARMA PLANI"

Doç. Dr. Mehmet Şahin (Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi): Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin de, ABD'yle birlikte Batı'nın derdinin sadece Irak ve Suriye'yi DAEŞ'ten temizlemek olmadığını belirtti. Şahin, bölgedeki PKK/YPG dahil Kürt güçlerinin ön planda çıkartma çabasının güdüldüğünü kaydederek, " Musul operasyonu için sadece peşmergelerin değil, PKK'lıların da katılması planlanıyor" diye konuştu.

"RAKKA'DA YPG'Yİ, HAZIRLIYORLAR"

Doç. Dr. Ercan Çitlioğlu (Uluslararası Güvenlik ve Terör uzmanı): Uluslararası Güvenlik ve Terör Uzmanı Doç. Dr. Çiftçioğlu ise, ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta rol almak istemediğini dile getirdi. Çiftçioğlu, Amerika bölgeyle ilgili uzun vadeli planlar peşinde olduğunu söyleyerek, Planlarda da Türkiye'ye yer vermek istemiyor. Rakka operasyonu için de Kobani'ye uçaklarla silah gönderip YPG'yi hazırlıyorlar."

"TÜRKLER ETKİN OLUR KORKUSU" SARDI

Emekli Albay Mithat Işık (Eski Özel Kuvvetler Okul Komutanı ve terör uzmanı): Eski Özel Kuvvetler Okul Komutanı ve Emekli Albay Mithat Işık da Amerika ve Batılı ülkelerin Rakka ve Musul operasyonlarında Türkiye'nin yerine peşmerge ve YPG'yi kullanmak istediğini kaydetti. Işık, iki şehirde yapılacak operasyonların kuzeyden güneye doğru yapılması gerektiğine dikkat çekerek" Harekat sonrası yeni yerleşim yerlerinde Türkmenler etkili olacak"