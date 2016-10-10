29 Ağustos'tan bugüne 537 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK unsurları ile güvenlik kuvvetlerince, bölücü terör örgütüne karşı Türkiye genelinde, son yılların en etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında 29 Ağustos'tan bugüne kadar tüm yurtta yürütülen operasyonlarda 417'si ölü olmak üzere toplam 537 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce bırakılan havan, roket, doçka ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarda 88 asker şehit oldu, 152'si yaralandı.

BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN KIŞ HAZIRLIKLARI ENGELLENDİ

TSK'nın, Türkiye'nin ve milletin birlik, bütünlük ve güvenliği için anayasa ve yasalar çerçevesinde, kendisine verilen görevler doğrultusunda yurt içinde ve sınır ötesinde teröristle mücadele ettiği belirtilen açıklamada, "Gece gündüz demeden, hiçbir zorluğa aldırmadan, her türlü fedakarlık ve kahramanlığı göstererek, jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza sürdürülen operasyonlar sonucu, kırsalda kontrol sağlanmaktadır. Böylece bölücü terör örgütünün eylem gerçekleştirme imkanı sınırlanmış ve kış hazırlıkları büyük ölçüde engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu durum karşısında, terör örgütü PKK'nın, el yapımı patlayıcılar ve intihar türü saldırılara başvurarak, vatandaşları da hedef alan eylemlerle varlığını ispat etme gayreti içine girdiğine işaret edilen açıklamada, "Buna karşın TSK, güvenlik güçleri mensupları masum halkımıza en ufak bir zarar dahi vermemek için her türlü tedbiri almaktadır. Operasyonlar bu anlayışla planlanmakta ve icra edilmektedir. Operasyonlar, bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.