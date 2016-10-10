  1. Cezaevinde beddua seansı
  2. Devletimizin yanındayız

22 Kasım mesajı

22 Kasım mesajı
Malatya'nın Pötürge İlçesi'nde emniyet amiri olarak görev yaparken 30 Temmuz'da tutuklanan 'cü başkomiser 'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesi, hainlerin cezaevinde bile hala darbe umuduyla yaşadıklarını ortaya koydu. Adalet Bakanlığı'na bildirilen 27 Eylül'deki konuşmada, "Ortalık çok karışacak, dışarıya çok çıkmayın, gıda maddelerini arttırın. 1.5-2 aya kadar geleceğiz. Aralık ayını görmeyiz. Allah'ın izniyle Kasım'da çıkıyoruz. 3-5 kişi değil, toptan hepimiz çıkacağız. Çıkmakla kalmayacağız. Biz onları içeriye sokacağız. 22 Kasım evlilik yıldönümümüzde görüşürüz" ifadeleri yer aldı. Ancak Günay'ın evlilik yıldönümünün başka bir gün olduğu ortaya çıktı. Bu arada Peygamber efendimizin Malatya'daki tutukluları da ziyaret ettiğinin söylendiği konuşmanın hem etrafa korku salmak hem de örgüte moral vermek için yapıldığı belirtildi.


Sırrıberk ARSLAN
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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