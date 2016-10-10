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20 bin öğretmenin ataması bugün

Milli Eğitim Bakanlığınca () nın bugün saat 17.00'de açıklanacağı bildirildi.

20 bin öğretmenin ataması bugün

tarafından ilan edilen 15 bin kadro ile dershane ve etüt merkezinde çalışan 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, 29 Eylül'de açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen adayları, atama tercihlerini 7 Ekim'e kadar tamamlamıştı.

Bakanlık yetkilileri, nın bugün saat 17.00'de "www.meb.gov.tr" adresinden açıklanacağını belirtti.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 12:27
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