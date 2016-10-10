20 bin öğretmenin ataması bugün

MEB tarafından ilan edilen 15 bin kadro ile dershane ve etüt merkezinde çalışan 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, 29 Eylül'de açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen adayları, atama tercihlerini 7 Ekim'e kadar tamamlamıştı.

Bakanlık yetkilileri, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün saat 17.00'de "www.meb.gov.tr" adresinden açıklanacağını belirtti.