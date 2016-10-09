‘Uyuşturucuya Hayır’

Zonguldak'ta lokanta işleten Tolga Yaman (41), 20 yıl uyuşturucukullandı. Evli ve 2 çocuk babası olanYaman, hayatının alt üst olmasınınardından uyuşturucuyu bırakmakararı aldı. 2 yıl boyunca verdiği mücadelenin ardından eski sağlığına kavuştu. 20 yıl sonra bağımlılığından kurtulan Yaman, çevresinde uyuşturucu kullanan gençleri kurtarmak için de mücadele başlattı. Yaptırdığı "UyuşturucuyaHayır" yazılı tişörtleri vatandaşlara dağıtarak farkındalık yaratmaya çalıştı. Kendisinden sonra 4 kişinin de uyuşturucudan kurtulmasına yardımcı olduğunu anlatan Yaman şöyle konuştu: "Tişörtlerbastırıp etrafa yazılar asıyoruz.Uyuşturucu kullananlar yanıma geliyor. Onları dinliyorum. Neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Şu anda çokmutlu olduğumu onlara söylüyorum.Gerçekten de huzurlu ve mutluyum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.