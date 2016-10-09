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ya Hayır’

‘Uyuşturucuya Hayır’
Zonguldak'ta lokanta işleten Tolga Yaman (41), 20 yıl uyuşturucu kullandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Yaman, hayatının alt üst olmasının ardından uyuşturucuyu bırakma kararı aldı. 2 yıl boyunca verdiği mücadelenin ardından eski sağlığına kavuştu. 20 yıl sonra bağımlılığından kurtulan Yaman, çevresinde kullanan gençleri kurtarmak için de mücadele başlattı. Yaptırdığı "Uyuşturucuya Hayır" yazılı tişörtleri vatandaşlara dağıtarak farkındalık yaratmaya çalıştı. Kendisinden sonra 4 kişinin de uyuşturucudan kurtulmasına yardımcı olduğunu anlatan Yaman şöyle konuştu: "Tişörtler bastırıp etrafa yazılar asıyoruz. Uyuşturucu kullananlar yanıma geliyor. Onları dinliyorum. Neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Şu anda çok mutlu olduğumu onlara söylüyorum. Gerçekten de huzurlu ve mutluyum."
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