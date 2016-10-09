Uyuşturucu kabusu!

Ailelerin korkulu rüyası haline gelen bonzai, çok canlar aldı. Birçok gencinde hayatını kararttı. Bu illetinağına düşen binlerce kişi ise hastanelerekoştu. Edirne'de de dün bu zehri ciğerlerine çeken T.A. aniden yere yığıldı. Komaya girengenç son anda kurtarıldı. 25 yaşındaki T.A. boş bir arazide sentetik uyuşturucu kullandı. Genç bir süre sonra kendinden geçti. Daha sonra yürümeye başlayan T.A. işlek bir cadde üzerinde aniden yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çevrede toplananlar,"Gencecik çocuk, bunların anaları babalarıyok mu?" diyerek, tepki gösterdi. Uyuşturucu komasına giren T.A., olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesininbulunmadığı öğrenilirken, polis zehirtacirlerinin peşine düştü. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Torbacılar (uyuşturucu satan kişi) son zamanlarda adeta mahalleyi ele geçirdi. Her köşe başında bunları görüyoruz. Maselef gençlerimiz de bu zehir tacirlerinin tuzağına düşüyorlar, kendilerini zehirliyorlar. Benim de çocuğum var. Bir baba olarak korkuyorum."
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