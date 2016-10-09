  1. Ağır kayıp
  2. Tehlikeli adım

kabusu!

Sentetik bonzai kullanan 25 yaşındaki A.T. komaya girdi. Genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

Uyuşturucu kabusu!
Ailelerin korkulu rüyası haline gelen bonzai, çok canlar aldı. Birçok gencin de hayatını kararttı. Bu illetin ağına düşen binlerce kişi ise hastanelere koştu. Edirne'de de dün bu zehri ciğerlerine çeken T.A. aniden yere yığıldı. Komaya giren genç son anda kurtarıldı. 25 yaşındaki T.A. boş bir arazide sentetik kullandı. Genç bir süre sonra kendinden geçti. Daha sonra yürümeye başlayan T.A. işlek bir cadde üzerinde aniden yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çevrede toplananlar, "Gencecik çocuk, bunların anaları babaları yok mu?" diyerek, tepki gösterdi. Uyuşturucu komasına giren T.A., olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis zehir tacirlerinin peşine düştü. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Torbacılar (uyuşturucu satan kişi) son zamanlarda adeta mahalleyi ele geçirdi. Her köşe başında bunları görüyoruz. Maselef gençlerimiz de bu zehir tacirlerinin tuzağına düşüyorlar, kendilerini zehirliyorlar. Benim de çocuğum var. Bir baba olarak korkuyorum."
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