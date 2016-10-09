Türkiye’nin yeni gururu

HAYALDİ GERÇEK OLDU
Erdoğan, Harem'den Avrasya Tüneli'ne girerek, Avrupa yakasına geçmenin gururunu yaşadı. Erdoğan, buradan dönüş yaparak, yeniden Harem'e geldi. Harem'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim 2013'ten bugüne 156 milyon Marmaray'dan, Asya kıtasından Avrupa'ya, Avrupa kıtasından Asya'ya geçmiş oldu. Bunlar hayaldi gerçek oldu. Kanalistanbul Projesi'nin inşallah yakın zaman içinde ihalesi yapılacak. O da Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir kanal olması hasebiyle çok çok önemli" dedi.
TARİH 20 ARALIK
15 Temmuz alçaklığına rağmen yatırımların devam ettiğine vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu: 2023 vizyonumuzla birlikte de hedefe emin adımlarla yürüdüğümüz modern Türkiye'nin geleceğinde sizleri el ele, omuz omuza, özellikle 15 Temmuz akşamı bize o alçaklığı yaşatanlara gereken cevabı gerektiği yerde veren bütün milletime, ekranları başında bizi izleyen milletime inanarak söylüyorum. Yenikapı ruhunu zedelemeye çalışanlara da ben inanıyorum ki, milletçe en güzel cevabı, her yerde veriyorsunuz. Şimdi de diyorum ki, 20 Aralık'ta inşallah açılışı yaparken (Avrasya Tüneli) sizlerle bir arada olacağız...
AVRASYA TÜNELİ'NİN ÖZELLİKLERİ
- Projenin toplam boyu: 14,6 kilometre
- Tünel kısmının boyu: 5,4 kilometre
- TBM (Deniz altındaki kısım) tünel toplam boyu: 3,34 kilometre
- En derin noktanın deniz yüzeyinden derinliği: 106 metre
- Bu noktada tünel üstündeki örtü kalınlığı: 55 metre
- Denizin en derin noktasında deniz tabanı derinliği: 62 metre
- Bu noktada tünel üstündeki örtü kalınlığı: 26 metre
- Proje toplam bin 672 bilezikten oluşuyor.
- Muhtemel büyük bir depremde tünelin dayanıklılığını artırmak amacıyla iki ayrı noktada özel sismik conta monte edildi. İş güvenliği kurallarının eksiksiz uygulandığı projede, 2 bin 124 çalışan görev alırken, 250 iş makinesi kullanıldı.
DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL
Başbakan Yıldırım, "dünya şehri İstanbul"a büyük bir projeyi daha kazandırmanın arifesinde olduklarını söyledi. Avrasya Tüneli'nin dünyada bugüne kadar yapılmış en derin denizaltı geçişi olduğunu belirten Yıldırım, "Tünel yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlu elleriyle açılacak. Asırlarca milletimizin hayali olan projeleri gerçekleştirmek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimize nasip oldu. Mevlama ne kadar şükretsem azdır. Böylece büyük projelerin yapımında yer aldığımız için Rabbime şükrediyorum. İstanbul'umuza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
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