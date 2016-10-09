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"Türkiye daima kazanacak terör kaybedecektir"

Adalet Bakanı Bozdağ, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Bugüne dek hiçbir terör örgütü hedefine ulaşamamıştır, bugün de bundan sonra da ulaşamayacaktır. Türkiye daima kazanacak, terör kaybedecektir." değerlendirmesinde bulundu

Türkiye daima kazanacak terör kaybedecektir

Adalet Bakanı , Twitter hesabından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki meydana gelen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bölücü terör örgütünün eyleminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa dileyen Bozdağ, terör, terör örgütleri ve teröristle en etkin ve kararlı mücadelenin, dün olduğu gibi bugün de yarın da süreceğini vurguladı.

Terörle mücadelenin engellenemeyeceğinin altını çizen Bozdağ, "Terör, terör örgütleri ve teröristle etkin ve kararlı mücadele yürüten hükümetimize ve güvenlik güçlerimize güvenmeliyiz, inanmalıyız. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı sağduyuyu elden bırakmamalıyız. Terör, eninde sonunda kaybedecektir. Bugüne dek hiçbir terör örgütü, hedefine ulaşamamıştır, bugün de bundan sonra da ulaşamayacaktır. Türkiye daima kazanacak, terör kaybedecektir." ifadelerini kullandı.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 19:14
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