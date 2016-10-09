Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada bölücü örgütün köşe sıkıştığına ve mensuplarının dağlarda birbiriyle irtibatsız ve perişan duruma geldiğine dikkat çekilerek kırsalda yok olmaya giderken moral için bu tür saldırılara başvurduğu belirtildi. İşte TSK açıklamasının önemli bölümleri:

PKK KIRSALDA YOK OLMAYA DOĞRU GİDİYOR

"Örgüt kırsalda yok olmaya doğru gitmektedir. Bu çaresizlikleri telsiz görüşmelerine de yansımaktadır. Operasyonlar sonucunda BTÖ terörist, silah ve mühimmat kaybına uğramıştır.

Teröristler mühimmatımız kalmadı, yiyecek lokmamız kalmadı diyerek birbirine telsizden açıkça konuşmaktadır. Açız diyerek örgüte isyan aşamasına gelen teröristlerin varlığı bu bölgede çöküntünün en bariz örnekleridir. PKK tecrübeli kadrosunun çoğunu kaybetmiştir.

MORAL İÇİN SALDIRDILAR

Aşırı bir moral bozukluğu içine girmiştir. Şemdinli'de karakola yapılan bu saldırı, terör örgütünün bozulan moralini yükseltmeye yönelik kahbece girişilmiş bir saldırıdır.

Örgüt, el yapımı patlayıcılar ve intihar türü eylemlerle varlığını sürdürme çabasına girdi. Ankara'da canlı bomba saldırısı hazırlığındayken kendilerini patlatan teröristlerin de amacının bu yönde olduğu belirtildi."

2 AYDA 387 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"4 Ağustos 2016 tarihinden bu yana Hakkari de devam eden operasyonlarda 387 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Hakkari'ye bağlı Ağaçdibi ve Oğul bölgelerinde 12, Şemdinli İlçesi Gerdan Tepe, Samanlı, Cami tepe, Mirgason Tepe, Soğuksu, Erdemli Kuzeyi, Altınsu bölgelerinde 54, Yüksekova İlçesi Buzul Dağı, Havvilati Dağı, Urşe Yaylası, Dağlıca, İkiyakalar, İzme Dağı, Alandüz bölgelerinde 54 terörist olmak üsere 120 terörist etkisiz hale getirildi.

SADECE EYLÜL'DE 267 TERÖRİST

Ayrıca 30 Ağustos tarihinde başlatılan ve 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren 2. bölümü devam eden Çukurca bölgesinde ise Hantepe, Sivritepe, Kaletepe, Dağbaşı bölgelerinde devam eden ve yoğun çatışmaların yaşandığı operasyonlarda 267 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

30 Ağustos tarihinde başlayan ve bugüne kadar devam eden operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale getirtilmiştir. Devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist ölü olarak, daha önceden teröristlerin mağaraya gömdüğü dört bölücü terör örgütü mensubu gömülü olarak ele geçirilmiştir.

ELE GEÇİRİLENLER...

Beraberlerinde iki roketatar, iki Biksi makineli tüfeği, 2.000 adet fişeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, üç Kalaşnikof piyade tüfeği, 1.210 adet fişeği, 350 adet Doçka uçaksavar mühimmatı ve 29 adet el bombası ele geçirilmiştir."

TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığının sevk ve idaresindeki Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, Bolu 2'nci Komando Tugayı, Kayseri 1'inci Komando Tugayı, Hudut Tugayları, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Hava kuvvetleri, Kara Havacılık ve Topçu Birlikleri ve silahlı İHA Bayraktarın katıldığı 'Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'nda teröristlere ağır darbeler vurulduğu belirtildi.