Irak'ın kuzeyindeki Başika bölgesi yakınındaki Gedu Üssü'ne terör örgütü DAEŞtarafından saldırı düzenlendi. Üste bulunan askerlerin anında karşılık verdiği saldırı sonrasında terör örgütüne ait top mevzisi imha edildi, insansız hava aracı düşürüldü.
Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Başika bölgesi yakınlarındaki Gedu Üssü'ne terör örgütü DAEŞ tarafından saldırı düzenlendi.
Teröristlerin Irak ordusundan ele geçirdikleri topu kullandıkları saldırıya üsteki unsurlarca anında karşılık verildi. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadı, karşı atışlar sonucu terör örgütü DAEŞ'e ait top mevzisi imha edildi.
Üs bölgesine gönderilen terör örgütü DAEŞ'e ait insansız hava aracı da üste konuşlu Stinger füzesiyle açılan ateş sonucu düşürüldü.
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Irak pkk ve deaşle işbirliği yapıyor dikkat ...bunların hepsinin babası aynı anaları farklı ...saldırı heryerden..birbiri ile düşman görünenler aslında med cezir gibiçalışan aynı güçler
köpek amerikanın kuduz itleri senin obaman gelsin bagdadi sen havlama. it sürüleri alayınız gelin
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