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'ya saldıran mevzileri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki bölgesi yakınındaki Gedu Üssü'ne terör örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Üste bulunan askerlerin anında karşılık verdiği saldırıda terör örgütüne ait top mevzisi imha edildi, insansız hava aracı düşürüldü.

Başikaya saldıran DAEŞ mevzileri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki bölgesi yakınındaki Gedu Üssü'ne terör örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Üste bulunan askerlerin anında karşılık verdiği saldırı sonrasında terör örgütüne ait top mevzisi imha edildi, insansız hava aracı düşürüldü.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Başika bölgesi yakınlarındaki Gedu Üssü'ne terör örgütü DAEŞ tarafından saldırı düzenlendi.

Teröristlerin Irak ordusundan ele geçirdikleri topu kullandıkları saldırıya üsteki unsurlarca anında karşılık verildi. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadı, karşı atışlar sonucu terör örgütü DAEŞ'e ait top mevzisi imha edildi.

Üs bölgesine gönderilen terör örgütü DAEŞ'e ait insansız hava aracı da üste konuşlu Stinger füzesiyle açılan ateş sonucu düşürüldü.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 14:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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MUSTAFA MUSTAFA

Irak pkk ve deaşle işbirliği yapıyor dikkat ...bunların hepsinin babası aynı anaları farklı ...saldırı heryerden..birbiri ile düşman görünenler aslında med cezir gibiçalışan aynı güçler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2016 15:40
osman osman

köpek amerikanın kuduz itleri senin obaman gelsin bagdadi sen havlama. it sürüleri alayınız gelin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2016 15:33
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