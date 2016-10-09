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Tehlikeli adım

Tehlikeli adım
Zonguldak'ta dün Tülin Yence Ertuğrul (34), evine gitmek için yürümeye başladı. Yol kenarındaki inşaat boşluğunu fark edemeyen kadın, yaklaşık 4 metreden düştü. Mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. Ertuğrul için sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden ekipler, kadını düştüğü yerden çıkardı. Tülin Yence Ertuğrul, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kedavi altına alınan kadının müşahede altında tutulacağı öğrenilirken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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