Tehlikeli adım

Zonguldak'ta dün TülinYence Ertuğrul (34), evine gitmekiçin yürümeye başladı. Yolkenarındaki inşaat boşluğunu farkedemeyen kadın, yaklaşık 4 metredendüştü. Mahalle sakinlerihemen yardıma koştu. Ertuğruliçin sağlık ekipleri ve itfaiyeyehaber verildi. Olay yerine gidenekipler, kadını düştüğü yerdençıkardı. Tülin Yence Ertuğrul,daha sonra ambulansla hastaneyekaldırıldı. Kedavi altına alınankadının müşahede altında tutulacağıöğrenilirken polis olayla ilgiliolarak soruşturma başlattı.
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