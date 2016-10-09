Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun olduğu bölgeye bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 asker şehit oldu, 11 kişi de yaralandı.



Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta karayolu üzerinde bulunan Durak Jandarma Karakolu önünde araç ve kimlik kontrolü yapılırken, teröristler bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda 9 asker şehit olurken, 11 asker de yaralandı.



Yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslar tarafından Şemdinli ve Yüksekova devlet hastanelerine sevk edildi.



Araç ve kimlik kontrolleri yapılırken gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 5 metre derinliğinde 10 metre genişliğinde bir çukur oluştu. Yol trafiğe kapatıldı.



Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, Hakkari'deki Durak karakoluna yönelik terör saldırısıyla ilgili, Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın yasağı getirildiği bildirildi. Yasağın, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, yaralılar ve hayatını kaybedenlere ait görüntü ve görselleri kapsadığı kaydedildi..