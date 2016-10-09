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şehidinin son paylaşımı yürekleri dağladı

'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen 8 aylık er 'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı. Hacıoğlu'nun, "Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla gideriz" dediği görüldü.

Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla gideriz
Hakkari'nin ilçesinde teröristlerin yol kontrolü sırasında patlattıkları bombayla şehit olan 10 askerden birisinin 8 aylık er Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sürür Köyü'nde oturan 21 yaşındaki olduğu belirlendi.

Jandarma Komando er Eyüp Hacıoğlu'nun acı haberi köyde oturan, ailesine bildirildi. Çiftçilik yapan baba Nihan Hacıoğlu ile yakınları sinir krizleri geçirdi. Bekar olduğu bildirilen Eyüp Hacıoğlu'nun cenazesini teslim almak üzere bir grup yakınının Şemdinliye hareket ettiği bildirildi.

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI
Şemdinli'de teröristlerin yol kontrolü sırasında patlattıkları bombayla şehit olan 21 yaşındaki Eyüp Hacıoğlunun son paylaşımı yürekleri dağladı.
Jandarma Komando er Eyüp Hacıoğlunun Facebook sayfasındaki son sözlerinin, "Ne kimseye muhtaç olduk, ne de kimseye minnet ettik. Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla gideriz" olduğu görüldü.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 16:39
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