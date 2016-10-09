‘Sela’ şakası kızdırdı

Gaziantep'te, bir market işletmecisinin 'şaka olsun' diye okutulan selasını duyan eşinin kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması üzerine, müftülük harekete geçti. İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Cami Müezzini Mehmet Kargın, müftülüğün yeni uygulaması ile cenaze ilanını, selayı okutmak isteyen kişinin TC kimlik numarası ve telefon numarası ile birlikte alınacağını söyledi. İslahiye'de market işletmeciliği yapan Ömer Demirel'e arkadaşları şaka yaparak, camiden salasını verdirmiş, Demirel'in, eşi olayı duyunca fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.



Mehmet BONCUK