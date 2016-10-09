Sarnıcın şifresi çözülüyor

Dan Brown'un romanından uyarlanan Cehennem filmi Türkiye'de 14 Ekim'de vizyona giriyor! Tom Hanks'ın Robert Langton karakteri ile başrolünü üstlendiği filmde, Langdon aradığı sırrı Yerebatan'da buluyor. Çekimler, tarihi dokuya zarar vermemek için Budapeşte'de yapıldı. Sarnıcın içerisinde yer alan Medusa ise en dikkat çeken eserler arasında geldi. Halk arasında destan haline gelen medusa heykelinin düz olması halinde tüm dünyayı yerle bir edebileceğine inanılıyor.



Zeynel YAMAN