Sarnıcın şifresi çözülüyor

Dan Brown'un romanından uyarlanan Cehennem filmi Türkiye'de14 Ekim'de vizyonagiriyor! Tom Hanks'ın Robert Langton karakteri ile başrolünü üstlendiği filmde, Langdon aradığı sırrı Yerebatan'da buluyor. Çekimler, tarihi dokuya zarar vermemek için Budapeşte'de yapıldı. Sarnıcıniçerisinde yer alan Medusa ise endikkat çeken eserler arasında geldi. Halk arasında destan haline gelen medusa heykelinin düz olması halinde tüm dünyayı yerle bir edebileceğine inanılıyor.
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