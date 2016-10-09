  1. Erdoğan ve Putin'den önce onlar bir araya gheldi

'da 12 e gözaltısı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 12 gözaltına alındı.

Samsunda 12 öğretmene ByLock gözaltısı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 50 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda /PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve kullandıkları öne sürülen 12 gözaltına alındı. Şüphelilerin bilgisayar verilerine de el konuldu. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülecekleri öğrenildi.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 18:36
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