Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 50 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandıkları öne sürülen 12 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin bilgisayar verilerine de el konuldu.Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülecekleri öğrenildi.
Samsun'da 12 öğretmene ByLock gözaltısı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.
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