OHAL kapsamındaki KHK ile terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan bazı televizyon ve radyolar kapatılmıştı.

CHP-HDP EL ELE

CHP Gençlik Kolları, örgütün medya ayağına vurulan bu darbeden sonra Kadıköy'de bir eylem düzenledi. CHP'lilerin yoğun katılım gösterdiği eyleme HDP'liler de destek verdi.

CHP, PKK'NIN SESİ OLDU

"Özgür basın susturulamaz", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarının atıldığı eylemde, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu bir Türk bayrağının da dalgalandığı dikkat çekti.

10 EKİM ANMASI

Kadıköy'deki eylemde, 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler de anıldı.



