PKK en çok oraya saldırdı

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) yapılan analize göre bölücü terör örgütü PKK, 2 Ağustos 2015-25 Ağustos 2016 arasındaki 35 bomba yüklü araçla saldırıların 26'sında sabit tesisleri hedef aldı.

Güvenlik analisti Necdet Özçelik tarafından hazırlanan, PKK'nın 2 Ağustos 2015-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 35 bombalı araç saldırısının ele alındığı "PKK ve Bombalı Araç Saldırıları" analizi, SETA'nın internet sitesinden paylaşıldı.

PKK'nın bombalı araç saldırısı çerçevesindeki ilk eylemini, 20 Eylül 2011'de Kızılay Kumrular Sokak'ta gerçekleştirildiği, ikincisinde 25 Mayıs 2012'de Kayseri Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü binasını hedef aldığı kaydedilen analizde, son dönemde artan bomba yüklü araç saldırıları, "PKK'nın Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik güçlerine karşısında aldığı yenilgiyi telafi etme gayreti ve şehirdeki varlığını taktik seviyede muhafaza etme çabası" olarak değerlendirildi.

"PKK'NIN AMACI TOPLU ZAYİAT VERDİRMEK"

Terör örgütünün bombalı araç saldırılarını sabit tesisler ve hareketli hedefler olmak üzere iki temel hedef grubuna karşı düzenlendiği ifade edilen analizde, şu tespitler yer aldı:

"Yaklaşık son 13 aylık süreçteki toplam 35 saldırıdan 9'u hareketli hedeflere yönelik olurken 26 saldırı sabit tesislere karşı gerçekleştirilmiştir. Bombalı araç saldırılarının yüzde 74 oranda sabit tesislere karşı düzenlenmesindeki ana neden tek bir eylemle tesis içinde toplu halde bulunan güvenlik görevlilerine yoğun zayiat verdirmektir.

Yoğun zayiata neden olan tesis temelli faktörler ise kolay erişilebilirlik, zayıf çevre emniyeti, yetersiz erken ikaz sistemi ve tesislerin fiziki yapılarındaki kırılganlıktır. Sabit hedeflere yönelik 26 saldırıdan 13'ü jandarma karakol binaları, 8'i il/ilçe emniyet ve bölge trafik müdürlüğü binaları, 2'si polis/askeri kontrol noktaları, 1'i kaymakamlık, 1'i askerlik şubesi binası ve 1'i de adliye lojmanına gerçekleştirilmiştir.

PKK terör örgütünün bombalı araç saldırılarını öncelikli olarak jandarma karakollarına karşı düzenlemesinin ana nedeni, kırsal alandaki hareket serbestisini sağlayabilmek için taktik gereklilik olarak değerlendiriyor olmasıdır. Emniyet tesislerine yönelik gerçekleştirilen bombalı araç saldırılarının nedeni ise PKK'nın Mayıs 2016'da kesinleşen şehir çatışmalarındaki yenilgisini telafi etme gayreti ve şehirdeki varlığını taktik seviyede muhafaza etme çabasıdır."

SALDIRI SAATLERİ

Sabit hedeflere düzenlenen bombalı araç saldırılarının, yüzde 35 oranla 21.00-23.59 saatleri arasında gerçekleştirildiği vurgulanan analizde, " Bunun için kullanılan eylem argümanları bomba yüklü aracı hedef bölgesine gece karanlığında getirebilme, karakol veya tesis içindeki aktif personel azlığından istifade etme, aracı hedef bölgesine park ettikten sonra karanlıktan istifade ederek kaçabilme imkanıdır." ifadelerine yer verildi.

EN FAZLA SALDIRI MARDİN'DE

Analizde, sabit hedeflere karşı düzenlenen 26 bombalı araç saldırısının yüzde 69'unda, hedef bölgesine bomba yüklü aracı park edip uzaktan kumandalı sistemle patlatıldığı kaydedildi.

Saldırıların yaklaşık üçte birini oluşturan intihar şeklindeki eylemlerin etki ve ölümcüllükte ilk sırada yer aldığına işaret edilen analizde, bombalı araç saldırılarına il bazında bakıldığında ilk sırada Mardin, ardından Diyarbakır ve Van'ın geldiği ifade edildi.

"Bombalı araçların yoğun olarak Derik-Ömerli-Midyat hattı üzerinde üretilip kullanıldığı" tespiti yapılan analizde, Lice-Hani-Dicle hattının da bombalı araç üretiminde kullanıldığı, bu hat üzerinde Diyarbakır ve Elazığ gibi çevre şehirlere bombalı araç sevkiyatında bulunulduğu aktarıldı.

HAREKETLİ HEDEFLER

Analizde, hareketli hedeflere yönelik saldırılara ilişkin, "PKK hareketli hedeflere karşı bomba yüklü araç eylemlerine Sur, Nusaybin ve Cizre'deki güvenlik operasyonlarıyla karşı karşıya kaldığı taktik açmazını kırabilmek için intihar saldırısı şeklinde 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da başladı." ifadesi kullanıldı.

Temel olarak yol kenarına park edilmiş araçlarla düzenlenen saldırılarda bombalı araçların uzaktan kumandayla infilak ettirildiğine dikkat çekilen analizde, şunlar kaydedildi:

"Hareketli hedeflere karşı düzenlenen bombalı araç saldırılarının zamanlaması analiz edildiğinde saldırıların büyük bir bölümünün mesai bitimine isabet eden akşam trafiğinde gerçekleştirildiği görülür. Bundan gaye, teröristlerin yavaş seyreden

trafikte hedef araçların hareketlerini daha rahat takip edebilme, yorgun güvenlik güçlerinin dikkat dağınıklıklarından istifade edebilme ve sansasyonel gündem ile akşam haberlerini baskılayabilmektir.

Zamanlama bakımından değerlendirildiğinde PKK'lı teröristlerin hareketli hedeflere yönelik saldırılarının yüzde 78'ini akşam saatlerinde 16.30-19.30 arasında gerçekleştirdiği görülmüştür.

Hareketli hedeflere yönelik bombalı araç saldırılarının en fazla Diyarbakır il genelinde ardından Ankara, İstanbul ve Mardin'de düzenlendiği görülür. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen saldırılardaki patlayıcı maddelerin de Diyarbakır'dan

tedarik edildiği göz önüne alındığında, bu tür eylemlerde örgütün Diyarbakır'daki kapasitesi anlaşılabilir."