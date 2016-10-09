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Nedenini bilmiyorum

Nedenini bilmiyorum
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rüzgar Çetin'in yargılandığı davadaki kararı değerlendirdi. Bakan Bozdağ, "Rüzgar Çetin'le ilgili dosyayı incelemiş değilim. Mahkeme hangi gerekçelerle, dosyanın içerisindeki verilerle o kararı verdi bilmiyorum. Mahkeme en ağır şekilde bunu cezalandıracak şekilde değerlendirdi mi, ona dosyayı görerek karar vermek lazım. Dosyayı görmeden konuşmayı doğru görmüyorum" dedi.
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