Nedenini bilmiyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rüzgar Çetin'in yargılandığı davadaki kararı değerlendirdi. Bakan Bozdağ, "Rüzgar Çetin'le ilgili dosyayı incelemiş değilim. Mahkeme hangi gerekçelerle, dosyanın içerisindeki verilerle o kararı verdi bilmiyorum. Mahkeme en ağır şekilde bunu cezalandıracak şekilde değerlendirdi mi, ona dosyayı görerek karar vermek lazım. Dosyayı görmeden konuşmayı doğru görmüyorum" dedi.