Müşteri değil polis geldi

Konya'da emniyet güçleri, gece cadde kenarında bekleyip yoldan gecen sürücülerle para karşılığı ilişkiye giren kadınlar olduğu bilgisine ulaştı. Polis, hemen harekete geçti. Kadınların, yoldan geçen sürücüleri durdurup 20- 50 lira karşılığında otopark veya boş arsalarda cinsel ilişkiye girdiğini belirlendi. Bunun üzerine aralarında iki kardeşin de bulunduğu 6 kadın cadde kenarında beklerken yakalandı.