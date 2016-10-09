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Minibüsün gizli bölmesinden teröristler çıktı!

'ın Çınar İlçesi'nde polisin yol kontrolü sırasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, aracın altına yapılan gizli bölmede seyahat eden 'lı 2 kadın terörist yakalandı.

Minibüsün gizli bölmesinden teröristler çıktı!
Çınar İlçesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 'dan Mardin'e giden bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Aracın evraklarını inceleyen ekipler, muayenesinin yapılmadığını görünce işlem yapmak istedi. Bu sırada aracın altından sesler gelince polis detaylı arama yaptı. Aramada, aracın altına yapılan gizli bölmede seyahat eden 2 kadın bulundu. Yapılan kimlik sorgularında, kadınların terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. PKK'lılar ile birlikte, minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.

İki kadın teröristin Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalından gelip Mardin'e gitmeye çalıştıkları belirtildi.









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  • 09 Ekim 2016, Pazar 00:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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