  1. "FETÖ devletten ayıklandıkça başarılı operasyonlar yapılıyor"
  2. Sıcak bastı

sapığı yakalandı

Manisa sapığı yakalandı
Son günlerde 'da kadınların korkulu rüyası haline gelen tacizci, yakalandı. Kadınlar rahat bir nefes aldı. Saldırgan, en son 6 Ekim'de bir apartman dairesine giderek su isteme bahanesiyle açtırdığı kapıdaki kadına sözlü tacizde bulundu. Mahalleli, sapığı darp etti. kaçarak izini kaybettirdi. Emniyet güçleri harekete geçti. Şüphelinin A.İ.Ş. (24) olduğu tespit edildi. Ekipler, sapığı gözaltına aldı. İstanbul Avcılar'da da resim atölyesine küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan T.Ö. (52), hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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