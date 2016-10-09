Korkunç kaza: 13 yaralı

Niğde'de dün Vedat A, minibüsüyle tarım işçilerini evlerinden aldı. Grup yola çıktı. Ancak trafik canavarı yine kanlı yüzünü gösterdi. Bir süre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Ortalık savaş alanına dönerken, işçiler etrafa savruldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar Nilüfer E. (59),Orhan E. (29), Eymen m. (16), Hatice D. (64),Derya Ç. (32), Hasan M. (16) ve 7 Suriyeli işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümden dönen işçilerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.