Korkunç kaza: 13 yaralı

Niğde'de dün Vedat A, minibüsüyle tarım işçilerini evlerinden aldı. Grup yolaçıktı. Ancak trafik canavarı yine kanlıyüzünü gösterdi. Bir süre sonra sürücünündireksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuaraç takla attı. Ortalık savaş alanına dönerken, işçiler etrafa savruldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar NilüferE. (59),Orhan E. (29), Eymen m. (16),Hatice D. (64),Derya Ç. (32), Hasan M. (16)ve 7 Suriyeli işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümden dönen işçilerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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