  1. Tehlikeli adım
  2. Kamyon eve daldı

Korkunç kaza: 13 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, takla attı. Ortalık savaş alanına döndü. Kazada 13 kişi yaralandı

Korkunç kaza: 13 yaralı
Niğde'de dün Vedat A, minibüsüyle tarım işçilerini evlerinden aldı. Grup yola çıktı. Ancak trafik canavarı yine kanlı yüzünü gösterdi. Bir süre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Ortalık savaş alanına dönerken, işçiler etrafa savruldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar Nilüfer E. (59),Orhan E. (29), Eymen m. (16), Hatice D. (64),Derya Ç. (32), Hasan M. (16) ve 7 Suriyeli işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümden dönen işçilerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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