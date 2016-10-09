Kanına sağlık!

Mersin'inAnamur İlçesindemüezzin olanYusuf Kösükçü(47), yapmış olduğukan bağışlarıiçin ödüllendirildi.5 yıldır düzenliolarak kanbağışında bulunanKösükcü'yeKızılay tarafındanbronzmadalya verildi.ARH pozitif kanasahip olduğunubelirten 2 çocukbabası YusufKösükçü, 10'uncukez Türk Kızılayı'nakan verdiğini bu yüzden bronz madalyaalmayı hak ettiğini söyledi. Müezzin Kösükçü"Kan vererek insanlara faydalı olmaya,can kurtarmaya çalışıyorum. Kan vermeyedevam edeceğim. Hedefim altın madalyaalmak" diye konuştu.
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