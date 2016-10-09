Kanına sağlık!

Mersin'in Anamur İlçesinde müezzin olan Yusuf Kösükçü (47), yapmış olduğu kan bağışları için ödüllendirildi. 5 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunan Kösükcü'ye Kızılay tarafından bronz madalya verildi. ARH pozitif kana sahip olduğunu belirten 2 çocuk babası Yusuf Kösükçü, 10'uncu kez Türk Kızılayı'na kan verdiğini bu yüzden bronz madalya almayı hak ettiğini söyledi. Müezzin Kösükçü "Kan vererek insanlara faydalı olmaya, can kurtarmaya çalışıyorum. Kan vermeye devam edeceğim. Hedefim altın madalya almak" diye konuştu.