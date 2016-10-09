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Kamyon eve daldı

Kamyon eve daldı
Malatya'da önceki gün hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı inerken aniden freni patladı. Araç bir eve daldı. Suriyeli aile göçük altında kaldı. Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yıkılan evde bulunan 3 çocuk 6 kişi çıkarılarak çevre hastanelere kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen bir kadın ise hayatını kaybetti.
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