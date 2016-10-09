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Kalleşlere

Kalleşlere hava harekatı
Güvenlik güçleri, dört bir koldan ülkemizi hedef alan hainlere karşı operasyonlarına devam etti. İnsansız Hava Aracı Bayraktar'da operasyonlarda Mehmetçiğe destek verdi. Dün Hakkari'de yapılan nokta atışları ile kanlı terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına darbe indirildi. 4 yıldır dağ kadrosunda bulunan 'Devrim medya' kod adlı Zeynep Baytar ve 4 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Baytar'ın, son 2 yıldan beri Hakkari kırsalında sözde alan sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Daha önce terörist hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığı öğrenildi. Öldürülen 4 kadın teröristin de Baytar'ın koruması olduğu öğrenildi.




Özgür CEBE
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