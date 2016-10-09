Kalleşlere hava harekatı

Güvenlikgüçleri, dört birkoldan ülkemizi hedefalan hainlere karşıoperasyonlarına devametti. İnsansız HavaAracı Bayraktar'daoperasyonlardaMehmetçiğe destekverdi. Dün Hakkari'de yapılannokta atışları ile kanlıterör örgütü PKK'nın kadınyapılanmasına darbe indirildi.4 yıldır dağ kadrosunda bulunan'Devrim medya' kodadlı Zeynep Baytar ve4 kadın terörist etkisizhale getirildi. Baytar'ın,son 2 yıldan beri Hakkarikırsalında sözde alansorumlusu olarak faaliyetgösterdiği tespit edildi.Daha önce teröristhakkında kırmızı bültenlearama kararı çıkartıldığıöğrenildi. Öldürülen 4 kadınteröristin de Baytar'ın korumasıolduğu öğrenildi.
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