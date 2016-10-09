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İyilik seferberliği

5 yaşındaki , 7 ay önce ye yakalandı. Uygun ilik Almanya’dan çıktı. Ancak aile nakil için gereken 3 bin 339 lirayı bulamadı. TAKVİM’in haberine vatandaşlar duyarsız kalmadı

İyilik seferberliği
Türk insanı hastası 5 yaşındaki ve ailesinin çığlığını duydu. TAKVİM'in dün manşetine taşıdığı Cuma Ali'nin dramını öğrenen vatandaşlar gazetemizi telefon yağmuruna tuttu. Duyarlı vatandaşlar, Cuma Ali'yi yaşatmak için gereken 980 euroyu (yaklaşık 3 bin 339 lira) karşılamak istediğini söyledi.

'OĞLU MU KURTARIN'
İzmir'de yaşayan Hatice- Mehmet Ali Kolay çiftinin tek çocuğu olan Cuma Ali, 7 ay önce lösemiye yakalandı. Minik Cuma Ali'ye uygun ilik Almanya'dan çıktı. Ancak aile Almanya'daki ilik bankasının istediği parayı karşılayamadı. "Biz gariban insanlarız. Sadece 150 euro bulabildik. Bu da yetmedi" diyen baba, parayı yatıramadığı için oğlunu kaybedeceğini haykırdı. Hayırsever vatandaşlara, "Ne olur yavrumu kurtarın" diye seslendi. Para bulunduğunda Cuma Ali'nin Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek ilik naklinin yapılacağını belirten Mehmet Ali Kolay'ın sesine kulak veren adeta yardım seferberliği başlattı. Cuma Ali'yi yaşatmak için 'Çorbada benim de tuzum bulunsun' diyen vatandaşların baba Mehmet Ali Kolay'a 0541 766 29 86 nolu telefondan ulaşabileceği belirtildi.
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