İyilik seferberliği

Türk insanı lösemi hastası 5 yaşındaki Cuma Ali Kolay ve ailesinin yardım çığlığını duydu. TAKVİM'in dün manşetinetaşıdığı Cuma Ali'nin dramınıöğrenen vatandaşlar gazetemizitelefon yağmuruna tuttu. Duyarlı vatandaşlar, Cuma Ali'yi yaşatmak için gereken 980 euroyu (yaklaşık 3 bin 339 lira) karşılamak istediğini söyledi.
'OĞLU MU KURTARIN'
İzmir'de yaşayan Hatice-Mehmet Ali Kolay çiftinin tekçocuğu olan Cuma Ali, 7 ay öncelösemiye yakalandı. Minik CumaAli'ye uygun ilik Almanya'dançıktı. Ancak aile Almanya'dakiilik bankasının istediği parayıkarşılayamadı. "Biz garibaninsanlarız. Sadece 150 eurobulabildik. Bu da yetmedi" diyenbaba, parayı yatıramadığı içinoğlunu kaybedeceğini haykırdı.Hayırsever vatandaşlara,"Ne olur yavrumukurtarın"diye seslendi.Para bulunduğundaCuma Ali'ninEge ÜniversitesiHastanesi'ne sevkedilerek ilik naklininyapılacağını belirtenMehmet Ali Kolay'ınsesine kulakveren adeta yardım seferberliğibaşlattı. Cuma Ali'yiyaşatmak için 'Çorbada benimde tuzum bulunsun' diyenvatandaşların baba Mehmet AliKolay'a 0541 766 29 86 nolu telefondanulaşabileceği belirtildi.
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