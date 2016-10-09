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Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2015 yılında inşaatına başlanan ilk etabı tamamlanarak halkın kullanımına açıldı.

İstanbulun yeni yürüyüş yolu

Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2015 yılında inşaatına başlanan ilk etabı tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Boğazın üzerine kazıklar üzerine yapılan 10 metrelik sahil bandında balıktutma alanları, bisiklet ve bulunuyor. Projenin ikinci ve üçüncü etabında yürüyüş yolu Paşabahçe'ye kadar uzatılırken, yüzen bir marinalarda inşaa edilecek.

Yapımına 2015 yılında başlanan Çubuklu-Kanlıca sahil yolu projesi tamamlanarak halkın kullanımına açıldı.Boğaza kazıklar üzerine yapılan bin 300 metre uzunluğundaki yol 10 metre genişliğinde. Üzerinde balık tutma alanları bulunuyor. Böylece balık tutanlarla yürüyüş yapanların birbirlerini rahatsız etmeleri engellenecek. Ayrıca kazıklar üzerine inşaa edilen platformda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunuyor. Projenin ikinci etabında kazıklı yaya yolu Paşabahçe'ye kadar uzatılarak uzunluğu 3 kilometrenin üzerine çıkarılacak. Proje kapsamında yüzer marinalar da inşaa edileceği öğrenildi.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 18:32
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