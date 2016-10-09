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İstanbul'un yeni metro hattı hizmete açılıyor

'nın devamı niteliğinde olan Metro Hattı yarın sabah hizmete açılıyor.

İstanbulun yeni metro hattı hizmete açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 21.7 kilometrelik 'nın devamı niteliğindeki 4,5 kilometrelik Metro Hattı yarın sabah saat 06.00 itibarıyla seferlere başlayacak.

Metro hattının tüm istasyonlarında yürüyen merdivenli giriş-çıkışlar ile engelliler için asansörlerin bulunduğu metro hattının D-100 Karayolu güzergahındaki tüm istasyonlarda, kuzey ve güney taraflarda giriş-çıkışlar ve bu giriş-çıkışlar arasında alt geçitler yer alıyor.

Resmi açılış töreni daha sonra yapılacak olan Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro Hattı hizmete alındığında; Sabiha Gökçen Havaalanı Metro Hattı ile Tavşantepe İstasyonu'nda, Metrobüs ile Ünalan İstasyonu'nda, Marmaray ile Ayrılıkçeşme İstasyonu'nda, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı ile Yenisahra İstasyonu'nda, Bostancı-Dudullu Metro Hattı ile de Kozyatağı İstasyonu'nda entegre olacak.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 16:05
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