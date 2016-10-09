İstanbul'un yeni metro hattı hizmete açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 21.7 kilometrelik Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nın devamı niteliğindeki 4,5 kilometrelik Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro Hattı yarın sabah saat 06.00 itibarıyla seferlere başlayacak.

Metro hattının tüm istasyonlarında yürüyen merdivenli giriş-çıkışlar ile engelliler için asansörlerin bulunduğu metro hattının D-100 Karayolu güzergahındaki tüm istasyonlarda, kuzey ve güney taraflarda giriş-çıkışlar ve bu giriş-çıkışlar arasında alt geçitler yer alıyor.

Resmi açılış töreni daha sonra yapılacak olan Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro Hattı hizmete alındığında; Sabiha Gökçen Havaalanı Metro Hattı ile Tavşantepe İstasyonu'nda, Metrobüs ile Ünalan İstasyonu'nda, Marmaray ile Ayrılıkçeşme İstasyonu'nda, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı ile Yenisahra İstasyonu'nda, Bostancı-Dudullu Metro Hattı ile de Kozyatağı İstasyonu'nda entegre olacak.