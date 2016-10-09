İstanbul'daki enerji kongresine sürpriz isim

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Küba'ya ait bir uçakla saat 15.00'da İstanbul'a geldi.
Kongreye katılacaklar arasında sunulan listede Venezuela'dan sadece Petrol Bakanı Eulogio Del Pino'nun ismi yer alıyordu.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Maduro'yu İstanbul Valisi Vasip Şahin karşıladı. Maduro buradan kalacağı otele hareket etti.
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