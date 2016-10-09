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İstanbul'daki enerji kongresine sürpriz isim

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas kongre için İstanbul'a geldi. Katılacaklar listesinde Maduro'nun ismi yer almıyordu.

İstanbuldaki enerji kongresine sürpriz isim
23. Dünya Enerji Kongresi 9-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Vadisi'nde yer alan İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kongreye katılacak liderler de İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas da Küba'ya ait bir uçakla saat 15.00'da İstanbul'a geldi.

Kongreye katılacaklar arasında sunulan listede Venezuela'dan sadece Petrol Bakanı Eulogio Del Pino'nun ismi yer alıyordu.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Maduro'yu İstanbul Valisi Vasip Şahin karşıladı. Maduro buradan kalacağı otele hareket etti.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 19:03
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