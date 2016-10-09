  1. Nedenini bilmiyorum
  2. Siyaset üst hizmettir

İnsanlığın kalesidir

İnsanlığın kalesidir
AK Parti İstanbul Milletvekili , önemli açıklamalarda bulundu. Külünk, "Türkiye insanlığın kalesidir. Türkiye güçlü olduğunda insanlık yeniden ayağa kalkacaktır. Bugün iki medeniyet arasında müthiş bir mücadele var. Birisi yaşlılarına öf demeyen medeniyet anlayışı, diğeri de yaşlılarını ve çocuklarını kendine yük gören medeniyet anlayışı" dedi. Külünk'ün açıklamaları, sosyal medyada büyük destek buldu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar