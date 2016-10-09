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İlber hocadan kültürlü sirtaki!

İlber Ortaylı bir program için Midilli’ye gitti. Adadaki sokak müzisyenlerini duyunca dayanamadı. Oynamaya başladı. Ortaylı’nın sirtaki görüntüleri sosyal medyayı salladı

İlber hocadan kültürlü sirtaki!
Gençlere verdiği 'cahil olmayın' tavsiyeleriyle bilinen geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. Programda Yunan adalarıyla alakalı bilgi veren Ortaylı neşeli tavırlarıyla bölge halkının da sempatisini toplandı. Özellikle Midilli Adası'nın tarihiyle alakalı önemli bilgiler veren Ortaylı, adanın her sokağını turladı. O sırada profesörün karşısına Midillili sokak müzisyenleri çıktı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Müziğin tınısına kendisini kaptıran Ortaylı, ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayakla halkla birlikte sırtaki yaptı. Her zaman ciddi tavırlarıyla dikkat çeken Ortaylı'nın bu halleri, ada sakinlerinin de ilgisinden kaçmadı. Ortaylı'nın dansına onlarda eşlik etmeye başladı. Görüntülerin internette yayınlanmasının üzerine Ortaylı, sosyal medyanın da gündemine oturdu! Pek çok Twitter kullanıcısı, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan Ortaylı hakkında gülümseten yorumlar yaptı.

İşte o yorumlar:
Bu da tahsilli sirtaki
Cahiller benimle dans edemez!
7 dilde çiftetelli oynanır
Acaba yanlarındaki adamlar kaç üniversite mezunu
O kadar ciddi bir profesörden böyle ponçik dans beklemiyordum doğrusu
Bir dahakine damat halayı istiyoruz!
Cahillik etme o tabak öyle kırılmaz!
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