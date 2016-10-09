  1. TSK'dan terör örgütü DAEŞ'e bir darbe daha!

Hükümetten hain saldırıya ilk tepki

Başbakan Yardımcısı , Şemdinli'deki saldırıya ilişkin, "Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır. Bu menfur saldırıların hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Hükümetten hain saldırıya ilk tepki

Başbakan Yardımcısı , Şemdinli'deki saldırıya tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Şemdinli'de hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır. Bu menfur saldırıların hesabı sorulacaktır" dedi.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 12:51
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