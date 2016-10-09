Hükümetten hain saldırıya ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Şemdinli'deki saldırıya tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Şemdinli'de hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır. Bu menfur saldırıların hesabı sorulacaktır" dedi.