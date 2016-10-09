"Hevesleri kursaklarında kalacak"

Aktay, AA muhabirine, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına, teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın, köşeye sıkıştıkça bu tür eylemlerini artırabileceğini belirten Aktay, "PKK bu tür eylemlerle aslında daha çok köşeye sıkıştığının işaretlerini veriyor. Kırsalda ve şehirlerde güvenlik güçlerinin yaptığı çok başarılı operasyonlar karşısında, PKK bu tür eylemler yapmaya çalışıyor. Bu tür eylemleri, son çırpınış olarak görüyoruz." diye konuştu.

Aktay, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu, bölücü örgütün şehirlerde hiçbir etkisi kalmadığını, kırsalda ise etkisinin gittikçe kırıldığını vurguladı.

Terör örgütü PKK'nın, dışarıdan aldığı destekle "Halen ayaktayım" mesajı vermeye çalıştığına işaret eden Aktay, "Her seferinde kullanılan patlayıcının biraz daha artırılarak, olayın etkisinin daha fazla olacağı hesaplanıyor ancak ne yaparlarsa yapsınlar, son çırpınışları olduğu gerçeğini değiştiremeyecek. Konjonktürel olarak Suriye'de kendilerine biçilen görevleri, birtakım efendilerinin verdiği rolleri oynamaya çalışıyorlar ama onları efendileri de kurtaramayacak. Efendilerinin de o planlarını, kendi eliyle de olsa başka bir elle de olsa bölgede uygulama imkanları olmayacak. Türkiye, onlara bu izni vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün, bölgede yüzyıllardır bir arada yaşayan halkların barışını bozamayacağına işaret eden Aktay, örgütün Kürtleri esir almasına da müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

"Terör örgütü PKK'nın şu anda Kürt halkına anlatabilecek hiçbir hikayesi yok, hiçbir bahanesi de kalmamıştır. Bu tür eylemlerle gücünü hissettireceğini zannediyor." diyen Aktay, bölgedeki vatandaşların, örgüte destek vermediğini aktardı.

"BEYHUDE BİR ÇABA İÇİNDELER"

Terör örgütünün vesayet kurma çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan Aktay, "Halkın kendilerine hiçbir destek vermediği gün gibi ortaya çıkmıştır. O yüzden bu tür olaylarla gerek Türkiye'yi gerekse Kürt halkını yıldırmayı hedefliyorlarsa beyhude bir çabanın içindeler." ifadesini kullandı.

Hain saldırıda şehit düşen askerlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Aktay, "Saldırıda 8 sivil vatandaşımızın şehit, 30'a yakın yaralının olduğunu biliyoruz. Sivil şehitlerin, Kürt olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani PKK'nın Kürt halkına verdiği şey, ihanet, kalleşlik ve kandan başka bir şey değil. Hevesleri kursaklarında kalacaktır." diye konuştu.

Teröre karşı dayanışma çağrısında bulunan Aktay, şu görüşlerini paylaştı:

"Birileri eğer bu tür eylemlerle bizi başka bir şeye ikna etmeye çalışıyorsa bu konuda böyle bir planın, böyle bir çabanın var olduğunu hepimizin görmesi ve böyle bir çabaya karşı da ortak bir duruş sergilemesi gerekiyor. Nasıl darbe girişimine karşı bir, beraber ve ortak bir ruhla karşı koyduysak benzer bir saldırıya karşı verebileceğimiz en güzel mesajın, birbirimize daha fazla kenetlenmek olduğunu da unutmamamız gerekiyor."