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Hainler hendeğe karşı çıkan vatandaşı katletti

, terörüne karşı çıkan vatandaşı katletti. Bununla da yetinmeyen terör örgütü üyeleri, olayı sosyal medyada paylaştı.

Hainler hendeğe karşı çıkan vatandaşı katletti

Önceki gün, -Silvan karayolunda vahşice katledildikten sonra yol kenarına atılan kişinin evli ve 1 çocuk babası Orhan Bilekçiler olduğu vei terör örgütü mensuplarının işlediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bir cesedin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedi, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderdi. Adlı tıp kurumunda yapılan incelemenin ardından cenazenin Silvan nüfusuna kayıtlı Orhan Bilekçiler'e ait olduğu tespit edildi. Bilekçiler'in cenazesi daha sonra yapılan işlemlerin ardından aileye verildi. Aile, cenazeyi ilçenin Karabehlülbey mezarlığında defnetti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Evli ve 1 çocuk babası olan Bilekçiler'in cinayetini ise terör örgütü PKK mensupların işlediği ortaya çıktı. Cinayeti işledikten sonra PKK'lı teröristler, kendilerine ait olan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında da bunu paylaştı. Bilekçiler, terör örgütü PKK'nın ilçede açtığı ve kurduğu barikatlara tepki göstermiş ve bunları yapanlarla tartışmıştı.

Polis ve jandarmanın olayla ilgili olarak soruşturması sürüyor.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 20:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ali ali

bu kardeşimizin suçluları yakalanarak idam edilmeli inşallah yeni anayasada idam cezası gelir...

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cevapla 09.10.2016 20:52
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