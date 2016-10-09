FETÖ bağlantılı derneğin yöneticisi salondan kovuldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2. Asya İşbirliği Diyalogu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki bir iş forumuna katılmaya çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı derneğin yöneticisi, Türk makamlarının durumu fark etmesi üzerine salondan çıkarıldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ'ye bağlı, eski adı Thai-Türk İşadamları Derneği, yeni adıyla Thai Türk Ticaret Odası'nın İcra Sekreteri Abdullah Sabri Tok, zirve kapsamında gerçekleştirilen İş Forumu'na katılmaya çalıştı.

Türk makamlarının durumu fark etmesi üzerine, Taylandlı yetkililer ilgili kişinin malum örgüte bağlı olduğu ve İş Forumu'na katılmasının kabul edilemeyeceği yönünde uyarıda bulundu. Türk makamlarının tepkisi üzerine Tok, yetkililer tarafından uyarılarak salon dışına çıkarıldı.