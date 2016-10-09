  1. Gelin-damadın kurs aşkı

Erdoğan'dan şehit ailelerine ziyaret

, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

Erdoğandan şehit ailelerine ziyaret

Erdoğan, 15 Temmuz'da şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu'nun ailesine ve yaralanan kardeşi Emin Oğuz Ayanoğlu'na başsağlığı ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Acıbadem Mahallesi'ne geçen Erdoğan, Türk Telekom Acıbadem binası önünde darbe girişimine karşı koyarken şehit düşen Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş'ın, şehit Murat Naiboğlu'nun ve şehit Murat Mertel'in ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretler sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 22:50
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