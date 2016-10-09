Erdoğan ve Putin'den önce onlar bir araya geldi

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi iki ülkenin ekonomi kurmayları bu akşam İstanbul'da bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Ekonomi Bakanı Alexey Ulyukaev ile iki ülkenin ekonomi bürokratları Conrad Otelde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin, yarın bir araya gelecek Erdoğan ve Putin için ön hazırlık amacı taşıyor. İki ülke arasında uçak kriziyle başlayan sürecin normalleşmesine dönük adımların konuşulduğu toplantıda, ayrıca Rusya ile Türkiye'nin karşılıklı uyguladıkları yaptırımların kademeli olarak kaldırılması da masaya yatırılacak. Türk akımı başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği konularının da konuşulduğu toplantının ardından bir mutabakat metnin imzalanması bekleniyor. Bu mutabakat metninde yer alacak konuların yarın Erdoğan- Putin görüşmesinin ardından ilan edilmesi öngörülüyor.