Erdoğan ve Putin iki ayda üçüncü kez buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son iki ayda üçüncü kez İstanbul'da yüz yüze görüşecek.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesiyle birlikte temas trafiğine hız veren Putin ve Erdoğan, son 60 günde iki kez yüz yüze, dört defa da telefonda görüştü. Liderler görüşmelerinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde ele alırken, Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Ekim'de Putin'le yapacağı görüşme, iki ülke ilişkilerinde olduğu kadar, bölge açısından da büyük önem taşıyor. Zira Erdoğan ve Putin, yoğun temas trafiğinde Suriye ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu. Suriye ve bölgesel konularda iki lider arasındaki doğrudan diyaloğun İstanbul'da da devam etmesi bekleniyor. Bu da Erdoğan-Putin görüşmesine, bölgesel ve uluslararası açıdan ayrı bir boyut kazandırıyor.





Görüşmede öne çıkması beklenen konular arasında, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, Rusya'nın tek taraflı uyguladığı vize ve kısıtlamalar, Türk Akımı doğalgaz boru hattı gibi konular yer alıyor.



Ayrıca Türkiye-Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen bu ziyaret, Putin'in uçak krizinden sonra Türkiye'ye ilk kez gelecek olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

ERDOĞAN VE PUTİN'İN TEMAS TRAFİĞİ

Erdoğan ve Putin, 24 Kasım 2015'de yaşanan uçak krizinden sonra ilk kez 9 Ağustos'ta St. Petersburg şehrinde bir araya geldi. Türkiye-Rusya ilişkileri açısından tarihi öneme sahip bu görüşmede Erdoğan ve Putin, ikili ilişkilerin kriz öncesi döneme ulaşması ve daha da ileri gitmesi için yol haritası belirledi.

Bu görüşmeyle Erdoğan ve Putin arasında yoğun bir temas trafiği başladı. 26 Ağustos'ta telefonda görüşen iki lider 3 Eylül'de G20 Zirvesi vesilesiyle Çin'in Hangzhou kentinde bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin, 8 ve 21 Eylül'de iki telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. İki lider arasındaki son telefon görüşmesi 5 Ekim'de yapıldı.

Ziyaret Rusya açısından da ayrı bir önem taşıyor. En son, 15 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 zirvesine katılan Putin, 24 Kasım'da yaşanan uçak krizinden sonra ilk kez Türkiye'ye gelmiş olacak.

Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin başlamasının ardından düzenlenecek ilk Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) da yine önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Ayrıca yıl sonuna kadar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi (ÜDİK) zirvesinin de bu yıl sonuna kadar düzenlenmesinin ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ YOĞUN

Putin'in Türkiye ziyaretine dair Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle iki devlet başkanı arasında ikili ve bölgesel konuları kapsayan bir görüşmenin de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Ziyaretin 9 Ağustos'ta Rusya'nın St. Petersburg ve G20 Zirvesi vesilesiyle 3 Eylül'de Çin'in Hangzhou kentindeki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı belirtilerek, Türkiye-Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada ise, Putin'in 10 Ekim'de Dünya Enerji Kongresi'nde bir konuşma yapacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların değerlendirileceği ifade edildi. Ayrıca görüşmede ikili ilişkilere dair bazı belgelerin de imzalanmasının planlandığı aktarıldı.

Görüşmede, Rusya'nın tek taraflı vize uygulaması, Türk gıda ürünleri ve Rusya'da Türk vatandaşlarının istihdamına yönelik kısıtlamaların da masaya getirilmesi bekleniyor.