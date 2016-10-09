Engel Tanımıyorlar

Manisa'da yaşayan bedensel engelliÜmmühanBorcin (49) ile hafif mental bozukluğasahip eşi, Halil İbrahim Borcin (45) 6 yılönce oğulları Süleyman Borcin'i (18) trafik kazasındakaybetti. Oğullarını yitiren ikili yaşamaküsmedi. Borcin çifti 4 yıl önce yeniden annebaba oldu. Dünyaya gelen ikinci çocuklarına,ölen oğullarının adı olan Süleyman Emir isminiverdi. 4 yaşına giren minik Emir evlerine 45kilometre uzaklıkta olan anaokuluna başladı.Ailesi ise Emir'i bir an olsun yalnız bırakmadı.Engelli maaşıyla geçindiklerini anlatan ÜmmühanBorcin, "Her gün eşimle birlikte getiripgötürüyoruz. Köy otobüsleri uygun olmadığıiçin tekerlekli sandalye ile gelemiyorum. Buyüzden değneklerimle iki araç değiştirip gelebiliyoruz.Sabah Emir'le okula gelip akşambirlikte dönüyoruz. Çocuğumuz için mücadeleediyoruz. Engelli olmamıza rağmengidip gelmekten hiç gocunmuyoruz" diyekonuştu. Ölen oğlunun hayalini gerçekleştirmekiçin açık öğretim lisesine başladığını daanlatan Ümmühan Borcin, şöyle devam etti:"Açık öğretimden ortaokulu bitirdim, şimdide liseye başladım. Çocuğumla birlikte okulluolacağız. Üniversiteye de gideceğim. Engelliolmam buna engel olamayacak"
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