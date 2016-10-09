  1. ‘Uyuşturucuya Hayır’
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Engel Tanımıyorlar

Halil İbrahim ve Ümmühan Borcin 6 yıl önce oğullarını trafik kazasında kaybetti. 4 yıl önce yeniden anne-baba olan çift minik Emir sayesinde hayata tutundu

Engel Tanımıyorlar
Manisa'da yaşayan bedensel Ümmühan Borcin (49) ile hafif mental bozukluğa sahip eşi, Halil İbrahim Borcin (45) 6 yıl önce oğulları Süleyman Borcin'i (18) trafik kazasında kaybetti. Oğullarını yitiren ikili yaşama küsmedi. Borcin çifti 4 yıl önce yeniden anne baba oldu. Dünyaya gelen ikinci çocuklarına, ölen oğullarının adı olan Süleyman Emir ismini verdi. 4 yaşına giren minik Emir evlerine 45 kilometre uzaklıkta olan anaokuluna başladı. Ailesi ise Emir'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Engelli maaşıyla geçindiklerini anlatan Ümmühan Borcin, "Her gün eşimle birlikte getirip götürüyoruz. Köy otobüsleri uygun olmadığı için tekerlekli sandalye ile gelemiyorum. Bu yüzden değneklerimle iki araç değiştirip gelebiliyoruz. Sabah Emir'le okula gelip akşam birlikte dönüyoruz. Çocuğumuz için mücadele ediyoruz. Engelli olmamıza rağmen gidip gelmekten hiç gocunmuyoruz" diye konuştu. Ölen oğlunun hayalini gerçekleştirmek için açık öğretim lisesine başladığını da anlatan Ümmühan Borcin, şöyle devam etti: "Açık öğretimden ortaokulu bitirdim, şimdi de liseye başladım. Çocuğumla birlikte okullu olacağız. Üniversiteye de gideceğim. Engelli olmam buna engel olamayacak"
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