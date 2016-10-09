Emniyet saati

EmniyetTeşkilatı'nın Twitter hesabındanPolis Radyosu çalışanlarınınradyonun kuruluş günü kutlamasıiçin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.Fotoğrafta dikkat çeken bir detayvardı. Karede FETÖ örgütününalgı operasyonu için kullandığı"17-25" sayıları yer alıyordu.Paylaşımda ise "Türk Polis Radyosu64. Yıldönümü'nü, TRT FM 'TamBu Saat' programı ortak yayını ilekutladı" ifadesi yer alarak arkadakisaate dikkat çekildi. Emniyetyetkilileri tepkiler üzerine paylaşımıkaldırdı. Aynı hesaptan yapılanaçıklamada "İlgililer hakkındaEmniyet Genel Müdürümüzüntalimatıyla soruşturmabaşlatılmıştır" denildi.
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