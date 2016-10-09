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saati

Emniyet saati
Emniyet Teşkilatı'nın Twitter hesabından Polis Radyosu çalışanlarının radyonun kuruluş günü kutlaması için yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı. Karede örgütünün algı operasyonu için kullandığı "17-25" sayıları yer alıyordu. Paylaşımda ise "Türk Polis Radyosu 64. Yıldönümü'nü, TRT FM 'Tam Bu Saat' programı ortak yayını ile kutladı" ifadesi yer alarak arkadaki saate dikkat çekildi. yetkilileri tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı. Aynı hesaptan yapılan açıklamada "İlgililer hakkında Emniyet Genel Müdürümüzün talimatıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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