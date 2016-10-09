Ellerinde patladı!

Hainler, Türkiye düşmanlığında birleşti. Düzenledikleri kalleş saldırılarla güvenlik güçlerimizin ve vatandaşımızın canına kastetti. Ancak askerimiz, polisimiz içerde ve dışarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile teröristlere darbe indirdi. Kırsalda köşeye sıkışan PKK, eylemlerini şehirde gerçekleştirmek için harekete geçti. Yine masumları hedef alacak olan kalleşlerin hain planı dün başarılı bir operasyonla çökertildi. Güvenlik güçleri, Diyarbakır'dan gelen ihbarı değerlendirdi. Ankara'yı kana bulamayı hedefleyen teröristler, polis ekipleri tarafından adım adım izlendi. Ankara-Haymana yolu üzerinde kıstırılan hainler, polisin "teslim ol" çağrısına uymadı. Bomba yüklü otomobili patlattı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara valisi"Kullanılan materyaller, yapım şekli, planlanma şekli itibarıyla PKK'yı işaret ediyor" ifadesini kullandı. Yapılan incelemelerde saldırıyı düzenleyenlerin 1990 Diyarbakır Silvan doğumlu Mahide Aktaş ile Bingöl doğumlu Harun Aslan olduğu ortaya çıktı. Öte yandan teröristlerin geçtiğimiz yıl 10 Ekim'de gerçekleşen Tren Garı saldırısının yıl dönümünü hedef aldıkları anlaşıldı. 2 hafta önce Diyarbakır'dan Ankara'ya giden teröristlerin 3 gün önce saldırıda kullanacakları aracı terörist Harun Aslan adına satın aldıkları ve araca 200 kilo patlayıcı yerleştirdikleri belirlendi. Hainlerin dikkat çekmemek için arabaya Türk bayrağı asması ise dikkat çekti. Saldırının ardından geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Saldırıya yardım eden üçüncü şahısların olabileceği ihtimaline karşı har türlü tedbirin alındığı açıklandı. Teröristlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hainlerin kimliklerinin sahte olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.saldırıda ölen teröristlerden Mahide Ataş'ın, Kobani'de bomba eğitimi aldığı tespit edildi. Öte yandan ikinci terörist Harun Aslan'ın kalleş terör örgütü PKK'nın Lice kırsalına bağlı hareket ettiği belirlendi. Ayrıca Aslan'ın, eylemi yapıp Lice'ye dönmeyi planladığı ortaya çıktı. Eylem talimatı Lice kırsalından verilirken bombaların da Lice'den getirildiği saptandı. İki teröristin de emniyette herhangi bir örgütsel kaydının bulunmadığı, örgütün eylem gerçekleştirmek için bu hainleri özellikle seçtiği anlaşıldı.Güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonlar ile köşeye sıkışan kalleş terör örgütü PKK, saldırı için şerefli bayrağımızı kalkan yaptı. Teröristlerin kullandığı bombalı araca dikkat çekmemek için Türk bayrağı astıkları ortaya çıktı.