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Dört nala ihmal

’nın bindiği atın altında kalmasının ardından gözler yeniden Türkiye’deki hipodromlarda yaşanan lara çevrildi. Uzmanlar “Pistlerde birçok ihmal var“ dedi

Dört nala ihmal
Geçtiğimiz günlerde 'nın yaşadığı yarış severleri derinden üzdü. Talihsiz olayın ardından, geçmişte meydana gelen kazaların nedeninin araştırılmadığı da ortaya çıktı. 18 Ocak 2012 tarihinde, daha önce Başbakanlık Kupası'nı kazanan jokey Yalçın Akağaç, bindiği "Sarraf" adlı Arap atın, "Cangıl" adlı at tarafından sıkıştırılması sonucu atından düştü. Talihsiz jokey bu kazanın ardından felç oldu. Akağaç'ın kazasından sonra, hipodromlarda irili ufaklı birçok kaza yaşandı. Jokey Hakan Yıldız ise 10 Temmuz'da İzmir Hipodromu'nda "Arin" adlı Arap atı ile yarışırken, atın tökezlemesi sonucu, köprücük kemiğini kırdı. Yine jokey Furkan Yüksel, 21 Eylül'de Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışta, "Poyraz" adlı İngiliz atından düştü ve sol köprücük kemiği kırıldı.


Ömer Kaya, atının tökezlemesi sonucu böyle düşmüştü.

PİSTLERE DİKKAT...
Yarış uzmanları ise yeni olabilecek kazalara dikkat çekti. Yetkililer "Özellikle İstanbul başta olmak üzere, İzmir ve Ankara'da bulunan hipodromlardaki kazaların nedenlerinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Yoksa yeni kazalar olabilir. İstanbul'daki kum pisti özelliğini kaybetti. Yağmur yağınca betona döndü. Çim pisti de bozuldu. Çukurlar oluştu. Suçlu pistler mi, bakımları yapmayan görevliler mi?" şeklinde görüş bildirdi.

ÖMER KAYA'NIN SON DURUMU
Ankara 75.Yıl Hipodromu'nda Beybaran adlı Arap atı ile yarışırken, atın tökezlemesi sonucu atın altında kalarak komaya giren Ömer Kaya'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Talihsiz jokey Ömer Kaya'nın yakınları ve Yeni Mahalle Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kaya'nın yoğumbakımda koma hali devam ediyor. Beyninde meydana gelen kanamanın durması bekleniyor.

MEVLÜT YÜKSEL
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