  1. Meclis Musul için ağlıyordu

Darbeci Binbaşı yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütünün () darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katıldığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan , Afyonkarahisar'da kayınpederinin evinde yakalandı.

Darbeci Binbaşı o ilde yakalandı!

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve darbe girişimine katıldığı belirlenen Öztürk'ün Afyonkarahisar'daki kayınpederinin evinde olduğuna ilişkin istihbarat aldı.

İstiklal Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler Öztürk'ü gözaltına aldı.

Öztürk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Jandarma Kurmay Binbaşı Öztürk, meslekten ihraç edilmişti.
Etiketler: ,
  • 09 Ekim 2016, Pazar 02:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar