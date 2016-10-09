Darbeci Binbaşı yakalandı!

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve darbe girişimine katıldığı belirlenen Öztürk'ün Afyonkarahisar'daki kayınpederinin evinde olduğuna ilişkin istihbarat aldı.
İstiklal Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler Öztürk'ü gözaltına aldı.
Öztürk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Jandarma Kurmay Binbaşı Öztürk, meslekten ihraç edilmişti.
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