Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Özel uçağı ile Atatürk Havalimanı'na gelen Aliyev'i Devlet Konukevinde İstanbul Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşılamıştı.