Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı

Öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu'nun Burhaniye Mahallesi'ndeki evi oldu. Aileyi ziyaret eden Erdoğan, darbe gecesi gazi olan Ensan Ayanoğlu'nun kardeşi Oğuz Emin Ayanoğlu'nun durumu hakkında da bilgi aldı.

Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise, şehit olan Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sırasıyla 15 Temmuz şehitleri Murat Naiboğlu'nun ve Murat Mertel'in ailelerini ziyaret etti.