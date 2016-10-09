Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çukurca'da devam eden Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş operasyonu sürüyor.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında, Çukurca Zengil Tepe ve Çilekli Tepe'de iki teröristin cesedi bulundu.

Çilekli Tepe'de 3 terörist mezarı tespit edildi. Zengil Tepe ile Gerki Tepe bölgelerinde ise üç Doçka silahı ele geçirildi.

Operasyonda toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımından kullanılan malzeme ele geçirildi.